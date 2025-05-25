Во Франции после Канн обесточена Ницца, подозревают поджог

Без света остались тысячи жилых домов, а также аэропорт и общественный транспорт города

Аэропорт Ниццы (Иллюстративное фото: SEBASTIEN NOGIEREPA)

В ночь на 25 мая в Ницце возник пожар на электрическом трансформаторе, в результате чего в регионе произошло массовое отключение электроэнергии. Это уже вторая крупная авария электроснабжения в стране после масштабного обесточивания Канн 24 мая. Полиция подозревает поджог, сообщает Le Figaro.

В Ницце пожар вспыхнул около 02:00 по местному времени (3:00 по Киеву) на электроподстанции, расположенной в районе Мулен на западе города.

Возгорание вызвало отключение электроэнергии в 45 000 домах в Ницце, Кань-сюр-Мер и Сен-Лоран-дю-Вар, а также в аэропорту Ниццы. Также пострадала трамвайная сеть.

По словам прокурора города Дамиана Мартинелли, полиция начала расследование по факту "уничтожения в результате поджога, совершенного организованной бандой".

"Продолжаются технические осмотры и экспертизы, в частности, для выяснения повреждений и методов, которые использовались для проведения акции", – сказал он.

По данным собеседника издания, близкого к расследованию, полиция обнаружила на дверях трансформатора следы взлома, а также рядом с объектом следы автомобильных шин.

Электроснабжение было возобновлено около 05:30 (06:30 по Киеву), а общественный транспорт возобновил работу на час позже обычного.

Власти Ниццы взяли под охрану другие энергообъекты города.

Как отмечает издание, пожар в Ницце произошел на следующий день после умышленного повреждения двух электроустановок в другом районе Франции: поджога высоковольтной подстанции в регионе Вар и обрезанного пилона в регионе Приморские Альпы.

Эта авария повлекла за собой несколько часов отключение электроэнергии в около 160 000 домах на юге страны, в частности в Каннах.

Каннский кинофестиваль, продолжавшийся в это время, был вынужден приостановить показы фильмов.

По данным собеседника издания, сейчас следователи не подтверждают связь между событиями в Каннах и Ницце.