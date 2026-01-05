У Франції засудили 10 людей за кібербулінг дружини Макрона

Бріжит Макрон (Фото: ЕРА / Ludovic Marin)

Суд Парижа визнав 10 осіб винними у кібербулінгу першої леді Франції Бріжит Макрон через поширення неправдивих тверджень про її стать і сексуальність. Суд охарактеризував коментарі як "особливо принизливі, образливі та зловмисні", повідомляє Associated Press.

Підсудним призначені різні покарання – від обов’язкового проходження навчання з протидії кібербулінгу до восьми місяців умовного позбавлення волі.

За даними обвинувачення, восьмеро чоловіків і дві жінки віком від 41 до 65 років публікували численні дописи, в яких неправдиво стверджували, що Бріжит Макрон народилася чоловіком. Фігуранти пов’язували 24-річну різницю у віці між нею та президентом Емманюелем Макроном із педофілією. Деякі з цих публікацій набрали десятки тисяч переглядів.

Донька першої леді Тіфен Озьєр дала свідчення в суді, заявивши, що переслідування призвело до "погіршення" життя її матері. За її словами, наслідки кампанії зачепили всю родину, зокрема онуків Бріжит Макрон.

Однією з фігуранток справи є 51-річна Дельфіна Джегус, відома під ім’ям Амандін Рой, яка називає себе медіумом і авторкою. Слідство вважає, що вона відіграла ключову роль у поширенні чуток після публікації чотиригодинного відео на YouTube у 2021 році. Їй призначено шість місяців умовного ув’язнення.

Інший підсудний – 41-річний Орельєн Пуарсон-Атлан, відомий у соцмережах як Зое Саган. Його акаунт був призупинений у 2024 році після згадок у кількох судових розслідуваннях. Суд призначив йому вісім місяців умовного позбавлення волі.

Серед інших обвинувачених також чиновник, учитель і комп’ютерний фахівець. Деякі з них заявляли в суді, що вважали свої коментарі гумором або сатирою та не усвідомлювали, чому їх притягують до відповідальності.