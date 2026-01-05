Во Франции осудили 10 человек за кибербуллинг жены Макрона

Бриджит Макрон (Фото: ЕРА / Ludovic Marin)

Суд Парижа признал 10 человек виновными в кибербуллинге первой леди Франции Брижит Макрон из-за распространения ложных утверждений о ее поле и сексуальности. Суд охарактеризовал комментарии как "особенно унизительные, оскорбительные и злонамеренные", сообщает Associated Press.

Подсудимым назначены различные наказания – от обязательного прохождения обучения по противодействию кибербуллингу до восьми месяцев условного лишения свободы.

По данным обвинения, восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет публиковали многочисленные сообщения, в которых ложно утверждали, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Фигуранты связывали 24-летнюю разницу в возрасте между ней и президентом Эмманюэлем Макроном с педофилией. Некоторые из этих публикаций набрали десятки тысяч просмотров.

Дочь первой леди Тифаин Озьер дала показания в суде, заявив, что преследование привело к "ухудшению" жизни ее матери. По ее словам, последствия кампании затронули всю семью, в частности внуков Брижит Макрон.

Одной из фигуранток дела является 51-летняя Дельфина Джегус, известная под именем Амандин Рой, которая называет себя медиумом и автором. Следствие считает, что она сыграла ключевую роль в распространении слухов после публикации четырехчасового видео на YouTube в 2021 году. Ей назначено шесть месяцев условного заключения.

Другой подсудимый – 41-летний Орельен Пуарсон-Атлан, известный в соцсетях как Зоэ Саган. Его аккаунт был приостановлен в 2024 году после упоминаний в нескольких судебных расследованиях. Суд назначил ему восемь месяцев условного лишения свободы.

Среди других обвиняемых также чиновник, учитель и компьютерный специалист. Некоторые из них заявляли в суде, что считали свои комментарии юмором или сатирой и не осознавали, почему их привлекают к ответственности.