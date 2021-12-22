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Жена Макрона подает в суд из-за фейка конспирологов о ее якобы трансгендерности

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 23:28
Жена Макрона подает в суд из-за фейка конспирологов о ее якобы трансгендерности - Фото
Фото: EPA

Брижит Макрон, супруга президента Франции Эмманюэля Макрона, собирается подать в суд из-за распространившейся в интернете конспирологической теории о том, что она якобы является трансгендерной женщиной, то есть родилась мужчиной. Об этом сообщает BBC.

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Изначально, по данным агентства, ложная информация о 68-летней Брижит Макрон, которая является матерью троих взрослых детей от первого брака, была опубликована на одном из ультраправых сайтов, затем фейк распространился в соцсетях.

Также эту информацию ретранслировали аккаунты, выступающие против президента Макрона, в том числе крайне правые, антипрививочные группы и конспирологическое движение QAnon.

Адвокат жены французского лидера подтвердила, что она решила подать иск в суд.

Корреспондент BBC в Париже Хью Шофилд отмечает, что многие критически отнеслись к решению Брижит Макрон — подача иска может создать у сторонников теорий заговора впечатление, что их воспринимают всерьез.

"Но на самом деле нет никаких доказательств того, что кто-либо – кроме горстки идиотов – считает историю о якобы трансгендере Брижит правдоподобной", – отмечает он.

Теория заговора появилась на фоне грядущих президентских выборов во Франции, они должны состояться весной 2022 года. Макрон официально еще не подтвердил свое намерение баллотироваться на второй срок, но многие ожидают этого.

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Вадим Ребрина
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Брижит Макрон трансгендер конспирология QAnon
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