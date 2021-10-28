США дали первый паспорт с X-гендером бывшему военнослужащему ВМС

Первый паспорт гражданина Соединенных Штатов с обозначением нейтрального гендера X получил интерсекс-активист из штата Колорадо, бывший военнослужащий ВМС США Дана Ззим. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на самого Ззима.

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Госдепартамент США не уточнил вчера, кому именно выдали паспорт с нейтральным гендером. Но сегодня Дана Ззим в телефонном комментарии агентству подтвердил, что именно он является этим человеком.

Ззим, которому сейчас 63 года, родился с неоднозначными физическими половыми признаками, но в детстве он воспитывался как мальчик, перенес несколько операций, в результате которых, согласно судебным документам, выглядел не совсем как мужчина. Он шесть лет служил на флоте как мужчина, но позже, во время работы в Государственном университете Колорадо, стал идентифицировать себя как интерсекс.

С 2015 года Ззим, предпочитающий гендерно-нейтральное местоимение, ведет судебную тяжбу с Госдепартаментом за получение паспорта, который не требует лгать о гендерной принадлежности, выбирая мужской или женский пол.

Вчера Госдепартамент США выдал первый паспорт с отметкой гендера X человеку, не идентифицирующему себя ни как мужчина, ни как женщина. Всем желающим эта опция будет доступна с 2022 года. В июне департамент объявил, что кандидаты на получение паспорта смогут самостоятельно выбирать свой гендерный маркер. Госдеп "больше не будет требовать медицинского освидетельствования", если выбранный заявителем маркер не совпадает с полом, указанным в других документах, удостоверяющих личность.

Вадим Ребрина

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