В США выдали первый паспорт с гендером X

Госдепартамент США выдал первый паспорт с отметкой гендера X человеку, не идентифицирующему себя ни как мужчина, ни как женщина. Всем желающим эта опция будет доступна с 2022 года, сообщает пресс-служба Госдепа.

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Решение принято в рамках обновления политики США в отношении гендерных маркеров в паспортах США и консульских свидетельствах о рождении за рубежом (CRBA).

В департаменте сообщили, что с нетерпением ждут, когда смогут предложить эту возможность всем заявителям. Это, по информации Госдепа, произойдет в начале 2022 года, когда будут решены технические вопросы.

Спикер ведомства Нэд Прайс еще раз напомнил о приверженности Госдепартамента "делу поощрения свободы, достоинства и равенства всех людей, в том числе ЛГБТКИ+".

В июне департамент объявил, что кандидаты на получение паспорта смогут самостоятельно выбирать свой гендерный маркер. Госдеп "больше не будет требовать медицинского освидетельствования", если выбранный заявителем маркер не совпадает с полом, указанным в других документах, удостоверяющих личность.

Таким образом США присоединяются к Канаде, Австралии, Новой Зеландии и ряду других стран с аналогичной паспортной политикой.

В октябре 2018 года в Нидерландах выдали первый паспорт, в котором пол владельца документа указан как "нейтральный". Такой паспорт получила 57-летняя жительница государства, которая в прошлом сделала операцию по смене пола.

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Вадим Ребрина

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