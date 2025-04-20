У Китаї запустили 10G-інтернет, швидкість – до 10 000 Мбіт/с

Мережа побудована за унікальною технологією, яка дозволяє швидко передавати дані в десять разів швидше, ніж звичайний інтернет

Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET

Huawei та China Unicom запустили в Китаї першу 10G інтернет-мережу в районі Сюн’ань, використовуючи нову технологію 50G PON. Мережа показала швидкість понад 9800 Мбіт/с, що відкриває нові можливості для технологій майбутнього, пише портал Mydrivers.

Район Сюн’ань поруч з Пекіном — важливий технологічний центр Китаю. Мережа побудована за унікальною технологією, яка дозволяє швидко передавати дані на рівні 10G (в десять разів швидше, ніж звичайний інтернет), а також зменшує затримки до мілісекунд.

Швидкість завантаження в мережі досягла 9834 Мбіт/с, а швидкість виправлення — 1008 Мбіт/с, що значно перевищує стандартний інтернет для дому. Це дає можливість використовувати новітні технології, такі як 8K-відео, хмарні сервіси та віртуальну реальність.

За даними Mydrivers, Китай залишається лідером у розвитку мереж 5G. До січня 2025 року в країні буде 4,25 мільйона базових станцій 5G — більше, ніж в будь-якій іншій країні світу.

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