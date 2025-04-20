В Китае запустили 10G-интернет, скорость – до 10 000 Мбит/с

Сеть построена по уникальной технологии, позволяющей быстро передавать данные в десять раз быстрее, чем обычный интернет

Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET

Huawei и China Unicom запустили в Китае первую 10G интернет-сеть в районе Сюнъань, используя новую технологию 50G PON. Сеть показала скорость более 9800 Мбит/с, что открывает новые возможности для технологий будущего, пишет портал Mydrivers.

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Район Сюнъань рядом с Пекином – важный технологический центр Китая. Сеть построена по уникальной технологии, позволяющей быстро передавать данные на уровне 10G (в десять раз быстрее, чем обычный интернет), а также уменьшает задержки в миллисекунды.

Скорость загрузки в сети достигла 9834 Мбит/с, а скорость исправления – 1008 Мбит/с, что значительно превышает стандартный интернет для дома. Это позволяет использовать новейшие технологии, такие как 8K-видео, облачные сервисы и виртуальную реальность.

По данным Mydrivers, Китай остается лидером по развитию сетей 5G. К январю 2025 года в стране будет 4,25 миллиона базовых станций 5G – больше, чем в любой другой стране мира.

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