У Намібії помер президент. Йому було 82 роки

Президент Намібії Хаге Гейнгоб став першим з 2022 року світовим лідером, який помер на посту

Фото: EPA / GIAN EHRENZELLER

У Намібії помер президент Хаге Гейнгоб. Про це повідомляється в його офіційному акаунті в Facebook.

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"Президент Республіки Намібія помер сьогодні, у неділю 4 лютого 2024 року, о 00:04 у лікарні Lady Pohamba, де він отримував лікування. Намібійська нація втратила видатного слугу народу, ікону визвольної боротьби, головного архітектора нашої Конституції та стовпа намібійського дому", – йдеться в заяві віцепрезидента Намібії Нанголо Мбумби, який тепер став виконувачем обов'язків президента.

Намібія знаходиться на півдні Африки, межує з Анголою і Замбією на півночі, ПАР на півдні, Ботсваною на сході. На заході омивається водами Атлантичного океану.

Президенту Намібії було 82 роки, раніше йому діагностували рак.

Хаге Готфрід Гейнгоб народився 3 серпня 1941 року в місті Очиваронго в Намібії. Він був першим прем'єр-міністром держави після проголошення її незалежності у 1990 році. Очолював уряд двічі – у 1990-2002 роках і пізніше у 2012-2015 роках.

У листопаді 2014 року переміг на виборах президента з результатом 86,7% голосів, а у 2019-му переобрався з підтримкою 56,3%.