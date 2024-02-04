В Намибии скончался президент. Ему было 82 года

Президент Намибии Хаге Гейнгоб стал первым с 2022 года мировым лидером, умершим на посту

Фото: EPA / GIAN EHRENZELLER

В Намибии скончался президент Хаге Гейнгоб. Об этом сообщается в его официальном аккаунте в Facebook.

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"Президент Республики Намибия умер сегодня, в воскресенье 4 февраля 2024 года, в 00:04 в больнице Lady Pohamba, где он получал лечение. Намибийская нация потеряла выдающегося слугу народа, икону освободительной борьбы, главного архитектора нашей Конституции и столба намибийского дома", – говорится в заявлении вице-президента Намибии Нанголо Мбумбы, который теперь стал исполняющим обязанности президента.



Намибия находится на юге Африки, граничит с Анголой и Замбией на севере, ЮАР на юге, Ботсваной на востоке. На западе омывается водами Атлантического океана.

Президенту Намибии было 82 года, раньше ему был диагностирован рак.

Хаге Готфрид Гейнгоб родился 3 августа 1941 года в городе Очиваронго в Намибии. Он был первым премьер-министром государства после провозглашения его независимости в 1990 году. Возглавлял правительство дважды – в 1990-2002 годах и позже в 2012-2015 годах.

В ноябре 2014 победил на выборах президента с результатом 86,7% голосов, а в 2019-м переизбрался с поддержкой 56,3%.