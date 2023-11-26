У Росії пожежа на території Челябінського тракторного заводу – відео
26.11.2023, 21:41
Пожежа на території Челябінського тракторного заводу (Фото - Соцмережі)
На території Челябінського тракторного заводу в Росії спалахнула пожежа, повідомляють у місцевих соціальних мережах.
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Пожежі передував вибух, після якого в районі зникла електрика.
Як повідомляється, вибух стався на підстанції. За офіційною інформацією, пожежа була швидко згашена, ніхто не постраждав.
Згідно з відкритими даними, на Челябінському тракторному заводі (ЧТЗ) виробляють та ремонтують танки та іншу бронетехніку для армії РФ.
- У березні 2022 року роботу ЧТЗ та Уралвагонзаводу припиняли через раптову нестачу комплектовання.
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