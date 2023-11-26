В России пожар на территории Челябинского тракторного завода – видео
26.11.2023, 21:41
Пожар на территории Челябинского тракторного завода (Фото - Соцсети)
На территории Челябинского тракторного завода в России вспыхнул пожар, сообщают в местных социальных сетях.
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Пожару предшествовал взрыв, после которого в районе пропало электричество.
Как сообщается, взрыв произошел на подстанции. По официальной информации, пожар был быстро потушен, никто не пострадал.
Согласно открытым данным, на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) производят и ремонтируют танки и другую бронетехнику для армии РФ.
- В марте 2022 года работу ЧТЗ и Уралвагонзавода приостанавливали из-за внезапной нехватки комплектующих.
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