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В России пожар на территории Челябинского тракторного завода – видео

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2023, 21:41
В России пожар на территории Челябинского тракторного завода – видео - Фото
Пожар на территории Челябинского тракторного завода (Фото - Соцсети)

На территории Челябинского тракторного завода в России вспыхнул пожар, сообщают в местных социальных сетях.

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Пожару предшествовал взрыв, после которого в районе пропало электричество.

Как сообщается, взрыв произошел на подстанции. По официальной информации, пожар был быстро потушен, никто не пострадал.

Согласно открытым данным, на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) производят и ремонтируют танки и другую бронетехнику для армии РФ. 

  • В марте 2022 года работу ЧТЗ и Уралвагонзавода приостанавливали из-за внезапной нехватки комплектующих.
Сергей Бережной
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пожарЧелябинский тракторный завод

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