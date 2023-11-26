В России пожар на территории Челябинского тракторного завода – видео

На территории Челябинского тракторного завода в России вспыхнул пожар, сообщают в местных социальных сетях.

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Пожару предшествовал взрыв, после которого в районе пропало электричество.

Как сообщается, взрыв произошел на подстанции. По официальной информации, пожар был быстро потушен, никто не пострадал.

Согласно открытым данным, на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) производят и ремонтируют танки и другую бронетехнику для армии РФ.

В марте 2022 года работу ЧТЗ и Уралвагонзавода приостанавливали из-за внезапной нехватки комплектующих.

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