У Шотландії прихистили ведмедя зі знищеного військами РФ українського зоопарку

Волонтери виявили ведмедя у знищеному зоопарку після того, як місто протягом п'яти місяців у 2022 році було під російською окупацією

Ямпіль (Фото - Five Sisters Zoo)

Гімалайський ведмідь із приватного зоопарку Yampol Zoo біля Ямполя Донецької області, який у 2022 році пережив захоплення міста російськими агресорами і потім деокупацію, отримав постійний будинок у зоопарку Five Sisters Zoo у Шотландії. Про це повідомляє Reuters.

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Волонтери виявили ведмедя у знищеному зоопарку після того, як місто протягом п'яти місяців (з 29 квітня до 30 вересня 2022 року) було під російською окупацією. Ведмідь був контужений, мабуть, близьким вибухом.

Окрім нього із 200 тварин, які були у зоопарку, вижив лише кабан, писала тоді Українська правда. Інші мешканці зоопарку були викрадені росіянами, втекли або загинули (видання наводить свідчення, що частину з них, можливо, з'їли окупанти).

Врятованого ведмедя назвали Ямпіль. Його вдалося евакуювати до Європи і до останнього часу він жив у зоопарку Natturhelpcentrum у Бельгії, а 12 січня його доставили до зоопарку Five Sisters Zoo, який розташований за 30 км від Единбурга.

Перед цим шотландський зоопарк провів спеціальну кампанію зі збору коштів для будівництва постійного вольєра для Ямполя, який став першим гімалайським ведмедем у зоопарках Шотландії.