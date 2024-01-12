В Шотландии приютили медведя из уничтоженного войсками РФ украинского зоопарка

Волонтеры обнаружили медведя в уничтоженном зоопарке после того, как город в течение пяти месяцев в 2022 году находился под российской оккупацией

Ямпиль (Фото - Five Sisters Zoo)

Гималайский медведь из частного зоопарка Yampol Zoo возле Ямполя Донецкой области, который в 2022 году пережил захват города российскими агрессорами и затем деоккупацию, получил постоянный дом в зоопарке Five Sisters Zoo в Шотландии. Об этом сообщает Reuters.

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Волонтеры обнаружили медведя в уничтоженном зоопарке после того, как город в течение пяти месяцев (с 29 апреля по 30 сентября 2022 года) находился под российской оккупацией. Медведь был контужен, по-видимому, близким взрывом.

Кроме него из 200 животных, которые были в зоопарке, выжил только кабан, писала тогда Украинская правда. Остальные обитатели зоопарка были похищены россиянами, сбежали или погибли (издание приводит свидетельства, что часть из них, возможно, были съедены оккупантами).

Спасенного медведя назвали Ямпиль. Его удалось эвакуировать в Европу и до последнего времени он жил в зоопарке Natturhelpcentrum в Бельгии, а 12 января его доставили в зоопарк Five Sisters Zoo, который расположен в 30 км от Эдинбурга.

Перед этим шотландский зоопарк провел специальную компанию по сбору средств для постройки постоянного вольера для Ямполя, который стал первым гималайским медведем в зоопарках Шотландии.