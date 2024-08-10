У віці 56 років померла колишня гендиректорка YouTube Сьюзен Войчицькі
Колишня генеральна директорка YouTube Сьюзен Войчицькі померла у віці 56 років після боротьби з онкологією. Про це повідомив головний виконавчий директор Google Сундар Пічаї.
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"Неймовірно засмучений втратою моєї дорогої подруги Сьюзен Войчицькі після двох років життя з раком. Вона є такою ж важливою частиною історії Google, як і будь-хто інший, і важко уявити світ без неї", – написав він.
Пічаї окреслив Войчицькі як "неймовірну людину, лідера і друга, яка справила величезний вплив на світ".
- 16 лютого 2023 року Войчицькі заявила, що залишає посаду гендиректорки YouTube. Вона сказала, що починає "нову главу, зосереджену на сім’ї, здоров’ї та особистих проєктах, якими вона захоплена".
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