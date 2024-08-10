У віці 56 років померла колишня гендиректорка YouTube Сьюзен Войчицькі

У лютому 2023 року Войчицькі заявила, що залишає посаду гендиректорки, аби почати "нову главу, зосереджену на сім’ї, здоров’ї та особистих проєктах"

Сьюзен Войчицькі (Фото: ЕРА/GIAN EHRENZELLER)

Колишня генеральна директорка YouTube Сьюзен Войчицькі померла у віці 56 років після боротьби з онкологією. Про це повідомив головний виконавчий директор Google Сундар Пічаї.

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"Неймовірно засмучений втратою моєї дорогої подруги Сьюзен Войчицькі після двох років життя з раком. Вона є такою ж важливою частиною історії Google, як і будь-хто інший, і важко уявити світ без неї", – написав він.

Пічаї окреслив Войчицькі як "неймовірну людину, лідера і друга, яка справила величезний вплив на світ".

16 лютого 2023 року Войчицькі заявила, що залишає посаду гендиректорки YouTube. Вона сказала, що починає "нову главу, зосереджену на сім’ї, здоров’ї та особистих проєктах, якими вона захоплена".

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