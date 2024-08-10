В возрасте 56 лет скончалась бывший гендиректор YouTube Сьюзен Войчицки

В феврале 2023 года Войчицки заявила, что покидает пост гендиректора, чтобы начать "новую главу, сосредоточенную на семье, здоровье и личных проектах"

Сьюзен Войчицки (Фото: ЕРА/GIAN EHRENZELLER)

Бывший генеральный директор YouTube Сьюзен Войчицки скончалась в возрасте 56 лет после борьбы с онкологией. Об этом сообщил главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи.

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"Невероятно расстроен потерей моей дорогой подруги Сьюзен Войчицки после двух лет жизни с раком. Она является такой же важной частью истории Google, как и любой другой, и трудно представить мир без нее", – написал он.

Пичаи описал Войчицки как "невероятного человека, лидера и друга, оказавшего огромное влияние на мир".

16 февраля 2023 года Войчицки заявила, что покидает пост гендиректора YouTube. Она сказала, что начинает "новую главу, сосредоточенную на семье, здоровье и личных проектах, которыми она увлечена".

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