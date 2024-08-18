У віці 88 років помер французький актор Ален Делон

Найбільшого визнання він здобув завдяки своїй участі у фільмах "На яскравому сонці", "Леопард", "Чорний тюльпан"

Ален Делон, 2019 рік (Фото: EPA/IAN LANGSDON)

18 серпня помер французький актор Ален Делон. Йому було 88 років. Про це повідомило видання Le Figaro із посиланням на слова дітей актора.

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Видання написало, що він "пішов із життя у своєму будинку у французькій комуні Душі в оточенні дітей та сім'ї".

Ален Делон – французький актор, продюсер, сценарист і режисер. Він із першого дня повномасштабного вторгнення Росії багато висловлювався на підтримку України.

Найбільшого визнання здобув завдяки своїй участі у фільмах "На яскравому сонці", "Леопард", "Чорний тюльпан".

У січні 2024 року в інтерв'ю Ентоні Делон сказав, що його батькові важко змиритися зі своїм слабким станом здоров'я, додавши, що є "великі ризики" того, що 88-річний чоловік святкував "своє останнє Різдво".

Тоді Ален Делон через свого адвоката Крістофа Айєлу надав відповідь. Актор був "надзвичайно шокований інформацією у ЗМІ, яку розповів Ентоні", зазначив адвокат. Він подав позов проти сина за наклеп.

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