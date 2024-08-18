В возрасте 88 лет скончался французский актер Ален Делон

Наибольшее признание он получил благодаря своему участию в фильмах "На ярком солнце", "Леопард", "Черный тюльпан"

Ален Делон, 2019 год (Фото: EPA/IAN LANGSDON)

18 августа скончался французский актер Ален Делон. Ему было 88 лет. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на слова детей актера.

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Издание написало, что он "ушел из жизни в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи".

Ален Делон – французский актер, продюсер, сценарист и режиссер. Он с первого дня полномасштабного вторжения России многое высказывался в поддержку Украины.

Наибольшее признание получил благодаря своему участию в фильмах "На ярком солнце", "Леопард", "Черный тюльпан".

В январе 2024 года в интервью Энтони Делон сказал , что его отцу трудно смириться со своим слабым состоянием здоровья, добавив, что есть "большие риски" того, что 88-летний мужчина праздновал "свое последнее Рождество".

Тогда Ален Делон через своего адвоката Кристофа Айелу ответил. Актер был "чрезвычайно шокирован информацией в СМИ, рассказанной Энтони", отметил адвокат. Он подал иск против сына за клевету.

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