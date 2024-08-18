В возрасте 88 лет скончался французский актер Ален Делон
18 августа скончался французский актер Ален Делон. Ему было 88 лет. Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на слова детей актера.
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Издание написало, что он "ушел из жизни в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи".
Ален Делон – французский актер, продюсер, сценарист и режиссер. Он с первого дня полномасштабного вторжения России многое высказывался в поддержку Украины.
Наибольшее признание получил благодаря своему участию в фильмах "На ярком солнце", "Леопард", "Черный тюльпан".
- В январе 2024 года в интервью Энтони Делон сказал , что его отцу трудно смириться со своим слабым состоянием здоровья, добавив, что есть "большие риски" того, что 88-летний мужчина праздновал "свое последнее Рождество".
- Тогда Ален Делон через своего адвоката Кристофа Айелу ответил. Актер был "чрезвычайно шокирован информацией в СМИ, рассказанной Энтони", отметил адвокат. Он подал иск против сына за клевету.
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