Україна та Румунія владнали 20-річну суперечку через канал "Дунай – Чорне море"

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Україна та Румунія владнали 20-річну суперечку, пов'язану з будівництвом каналу "Дунай — Чорне море", повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

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За його словами, це відбулося в кулуарах наради сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (неофіційна назва — Конвенція Еспо).

"Ми виконали "домашню роботу" і здолали довгий шлях з приведення у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого", – розказав він у Facebook.

Україна відкрила глибоководний судновий хід "Дунай — Чорне море", що пролягає Кілійським і Старостамбульським гирлами у дельті Дунаю, у 2004 році. Європейська комісія і Румунія мали претензії до цього будівництва, посилаючись на природоохоронний статус дельти та відсутність оцінки впливу судноплавства на навколишнє середовище.

Українська сторона тоді відкидала, що йдеться не про будівництво, а про відновлення судноплавного каналу, який функціонував в українській частині дельти Дунаю до початку 1990-х років, а роботи проводились виключно за межами біосферного заповідника.

Для вирішення спору в січні 2005 року на основі конвенції Еспо була створена комісія для формування науково обґрунтованої думки щодо можливих наслідків транскордонних впливів під час реалізації та використання каналу.