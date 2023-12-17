Украина и Румыния уладили 20-летний спор из-за канала "Дунай – Черное море"

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Украина и Румыния уладили 20-летний спор, связанный со строительством канала "Дунай — Черное море", сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

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По его словам, это произошло в кулуарах совещания сторон Конвенции об оценке влияния на окружающую среду в трансграничном контексте (неофициальное название — Конвенция Эспо).

"Мы проделали "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению в соответствие проекта к требованиям Конвенции. Ведь Украине не безразлично добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого", — рассказал он в Facebook.

Украина открыла глубоководный судовой ход "Дунай – Черное море", пролегающий по Килийскому и Старостамбульскому устьям в дельте Дуная, в 2004 году. У европейской комиссии и Румынии были претензии к этому строительству, ссылаясь на природоохранный статус дельты и отсутствие оценки влияния судоходства на окружающую среду.

Украинская сторона тогда отвечала, что речь идет не о строительстве, а о возобновлении судоходного канала, функционировавшего в украинской части дельты Дуная до начала 1990-х годов, а работы проводились исключительно за пределами биосферного заповедника.

Для решения спора в январе 2005 года на основе конвенции Эспо была создана комиссия по формированию научно обоснованного мнения о возможных последствиях трансграничных воздействий при реализации и использовании канала.