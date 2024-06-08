В авіакатастрофі загинув астронавт – він здійснив перший пілотований політ до Місяця

Вільям Андерс відомий тим, що у 1968 році зробив культову фотографію "Схід Землі"

Вільям Андерс (Фото: Associated Press)

Колишній астронавт "Аполлона-8" Вільям Андерс загинув у віці 90 років – його літак, яким він керував один, упав у води в штаті Вашингтон. Андерс у 1968 році здійснив перший в історії пілотований політ до Місяця. Про це повідомило видання Associated Press.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Видання зазначило, що зранку 7 червня надійшло повідомлення про те, що літак старої моделі Beech A45 впав у воду та затонув. Тіло Вільяма Андреса знайшли того ж дня, підтвердив його син – на борту в момент авіакатастрофи перебував лише льотчик.

Національна рада з безпеки на транспорті та Федеральне авіаційне управління США розслідують аварію.

Андерс відомий тим, що у 1968 році зробив культову фотографію "Схід Землі", на якій планету видно з космосу як затінену блакитну кулю.

Фото: EPA

Дивіться також: Як виглядає повернення супутника на Землю від першої особи – відео