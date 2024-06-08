В авиакатастрофе погиб астронавт – он совершил первый пилотируемый полет к Луне

Уильям Андерс известен тем, что в 1968 году сделал культовую фотографию "Восход Земли"

Уильям Андерс (Фото: Associated Press)

Бывший астронавт "Аполлона-8" Уильям Андерс погиб в возрасте 90 лет – его самолет, которым он управлял один, упал в воду в штате Вашингтон. Андерс в 1968 году совершил первый в истории пилотируемый полет к Луне. Об этом сообщило издание Associated Press.

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Утром 7 июня поступило сообщение о том, что самолет старой модели Beech A45 упал в воду и затонул. Тело Уильяма Андреса нашли в тот же день, подтвердил его сын – на борту в момент авиакатастрофы находился только летчик.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США расследуют аварию.

Андерс известен тем, что в 1968 году сделал культовую фотографию "Восход Земли", на которой планета видна из космоса как затененный голубой шар.

Фото: EPA

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