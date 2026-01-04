В Балтійському морі біля берегів Латвії пошкоджений кабель: розслідують диверсію

Порт Лієпая (Ілюстративне фото: gmk.cente)

У Латвії на західному узбережжі Балтійського моря в районі міста Лієпая виявлено пошкодження оптичного кабелю, що належить приватній компанії. Розпочато розслідування, повідомила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.

За її словами, користувачі латвійського зв'язку не постраждали від інциденту.

"Я перебуваю на зв'язку з Центром кризового управління та відповідальними службами, поки Державна поліція розпочала розслідування. Обставини з'ясовуються", – повідомила Сіліня.

Як повідомляє LRT, Національний центр з управління кризами Латвії перебуває у тісному контакті з латвійськими службами з приводу інциденту. Не виключають зв'язок з можливим пошкодженням підводного кабелю між Литвою та Латвією (Швентойї – Лієпая). Однак висновки наразі робити зарано.

Латвійська поліція повідомила порталу Delfi.lv, що ймовірним винуватцем є судно, яке наїхало на несправний кабель. Потім воно змінило курс і перетнуло діючий – тепер пошкоджений – кабель.

4 січня поліція, берегова охорона та інші служби внутрішніх справ піднялися на борт судна, яке зараз перебуває в порту Лієпаї. Однак наразі ні саме судно, ані його екіпаж не затримані, але вони співпрацюють з правоохоронцями Латвії.

Порушено кримінальну справу за ознаками умисного знищення чи пошкодження громадської мережі електронних комунікацій чи її обладнання.