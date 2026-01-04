В Балтійському морі біля берегів Латвії пошкоджений кабель: розслідують диверсію
У Латвії на західному узбережжі Балтійського моря в районі міста Лієпая виявлено пошкодження оптичного кабелю, що належить приватній компанії. Розпочато розслідування, повідомила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.
За її словами, користувачі латвійського зв'язку не постраждали від інциденту.
"Я перебуваю на зв'язку з Центром кризового управління та відповідальними службами, поки Державна поліція розпочала розслідування. Обставини з'ясовуються", – повідомила Сіліня.
Як повідомляє LRT, Національний центр з управління кризами Латвії перебуває у тісному контакті з латвійськими службами з приводу інциденту. Не виключають зв'язок з можливим пошкодженням підводного кабелю між Литвою та Латвією (Швентойї – Лієпая). Однак висновки наразі робити зарано.
Латвійська поліція повідомила порталу Delfi.lv, що ймовірним винуватцем є судно, яке наїхало на несправний кабель. Потім воно змінило курс і перетнуло діючий – тепер пошкоджений – кабель.
4 січня поліція, берегова охорона та інші служби внутрішніх справ піднялися на борт судна, яке зараз перебуває в порту Лієпаї. Однак наразі ні саме судно, ані його екіпаж не затримані, але вони співпрацюють з правоохоронцями Латвії.
Порушено кримінальну справу за ознаками умисного знищення чи пошкодження громадської мережі електронних комунікацій чи її обладнання.
- 31 грудня 2025 року у Фінській затоці знову пошкоджено кабель між Фінляндією й Естонією. Поліція затримала судно Fitburg під прапором Сент-Вінсента і Гренадін, що йшло із РФ до Ізраїлю.
- 2 січня 2026 року поліція допитала членів екіпажу судна, підозрюваного у пошкодженні кабелю у Фінській затоці.
Коментарі (0)