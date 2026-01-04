В Балтийском море у берегов Латвии поврежден кабель: расследуют диверсию

Правоохранители установили вероятное судно, которое могло повредить кабель, но экипаж пока не арестован

Порт Лиепая (Иллюстративное фото: gmk.cente)

В Латвии на западном побережье Балтийского моря в районе города Лиепая обнаружено повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании. Начато расследование, сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

По ее словам, пользователи латвийской связи не пострадали от инцидента.

"Я нахожусь на связи с Центром кризисного управления и ответственными службами, пока Государственная полиция начала расследование. Обстоятельства выясняются", – сообщила Силиня.

Как сообщает LRT, Национальный центр по управлению кризисами Латвии находится в тесном контакте с латвийскими службами по поводу инцидента. Не исключают связь с возможным повреждением подводного кабеля между Литвой и Латвией (Швентойи – Лиепая). Однако выводы пока делать рано.

Латвийская полиция сообщила портала Delfi.lv, что вероятным виновником является судно, которое наехало на неисправный кабель. Затем оно изменило курс и пересекло действующий – теперь поврежденный – кабель.

4 января полиция, береговая охрана и другие службы внутренних дел поднялись на борт судна, которое сейчас находится в порту Лиепаи. Однако пока ни само судно, ни его экипаж не задержаны, но они сотрудничают с правоохранителями Латвии.

Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного уничтожения или повреждения общественной сети электронных коммуникаций или ее оборудования.