У Берліні – масштабний блекаут. Без світла залишились десятки тисяч будинків

Понад 45 000 домогосподарств у Німеччині без електроенергії, поновлення очікується через декілька днів

Відключення світла в Німеччині (Фото: ЕРА / Filip Singer)

У Берліні сталося масштабне відключення електроенергії. Через це без світла залишилися понад 45 000 домогосподарств та 2200 підприємств, повідомило Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Через відключення електроенергії не працюють вуличне освітлення, сигналізація, магазини та системи опалення, зокрема централізоване теплопостачання, може бути порушено мобільний і стаціонарний зв’язок. У термінових випадках людям порадили звертатися до поліції або йти до найближчого відділку чи пожежної частини.

Вдалося відновити електропостачання приблизно 7000 домогосподарств та 150 підприємств. Водночас очікується, що повністю світло буде відновлено лише 8 січня вдень.

Причиною знеструмлення стала пожежа, яка пошкодила важливі лінії електропередач на кабельному мосту через Тельтовський канал, що веде до електростанції Ліхтерфельде. Поліція розслідує інцидент як підпал. Осіб, причетних до інциденту, наразі не встановлено.

За словами представників влади, пошкодження електромережі є серйозними, а ремонтні роботи – складними. Інцидент порівнюють з аналогічним випадком, який стався у вересні на південному сході Берліна.