У Британії вандали спиляли "дерево Робін Гуда", поліція розпочала розслідування
Невідомі вандали спиляли "платан Робін Гуда", туристичну пам'ятку британського Нортумберленда. Про це повідомляють багато британських медіа.
Платан віком у кілька століть, який виріс на залишках античної Адріанової стіни, вважався одним із найзнаменитіших дерев Великої Британії та туристичною пам'яткою. Він отримав прізвисько "дерево Робін Гуда" після того, як став однією з локацій фільму 1991 року "Робін Гуд, принц злодіїв".
Місце, де росло дерево, отримало назву Платанова западина (Sycamore Gap), воно знаходиться у віданні як Національного парку Нортумберленда, так і Національного фонду.
Повідомлення про те, що дерево спиляно, з'явилися вранці 28 вересня. Влада назвала подію "безглуздим вандалізмом", а поліція розпочала розслідування.
"Можемо підтвердити, що, на жаль, знамените дерево в Платановій западині вночі впало. У нас є підстави вважати, що воно було зрубане навмисно", – заявили в Національному парку.
Судячи з фото та відео, платан був навмисно і цілеспрямовано спиляний. На його місці залишився пень, стовбур лежить на рештках стіни Адріана.
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