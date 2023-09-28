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У Британії вандали спиляли "дерево Робін Гуда", поліція розпочала розслідування

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 17:02
У Британії вандали спиляли
Фото - Національний парк Нортумберленда

Невідомі вандали спиляли "платан Робін Гуда", туристичну пам'ятку британського Нортумберленда. Про це повідомляють багато британських медіа.

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Платан віком у кілька століть, який виріс на залишках античної Адріанової стіни, вважався одним із найзнаменитіших дерев Великої Британії та туристичною пам'яткою. Він отримав прізвисько "дерево Робін Гуда" після того, як став однією з локацій фільму 1991 року "Робін Гуд, принц злодіїв".

Місце, де росло дерево, отримало назву Платанова западина (Sycamore Gap), воно знаходиться у віданні як Національного парку Нортумберленда, так і Національного фонду.

Повідомлення про те, що дерево спиляно, з'явилися вранці 28 вересня. Влада назвала подію "безглуздим вандалізмом", а поліція розпочала розслідування.

"Можемо підтвердити, що, на жаль, знамените дерево в Платановій западині вночі впало. У нас є підстави вважати, що воно було зрубане навмисно", – заявили в Національному парку.

Фото – скриншот із видео

Судячи з фото та відео, платан був навмисно і цілеспрямовано спиляний. На його місці залишився пень, стовбур лежить на рештках стіни Адріана.

Сергій Бережний
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Велика Британіядеревовандалізмплатан
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