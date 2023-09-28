В Британии вандалы спилили "дерево Робин Гуда", полиция начала расследование

Неизвестные вандалы спилили "платан Робин Гуда", туристическую достопримечательность британского Нортумберленда. Об этом сообщают многие британские медиа.

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Платан возрастом в несколько столетий, который вырос на остатках античной Адриановой стены, считался одним из самых знаменитых деревьев Великобритании и туристической достопримечательностью. Он получил прозвище "дерево Робин Гуда" после того, как стал одной из локаций фильма 1991 года "Робин Гуд, принц воров".

Место, где росло дерево, получило название Платановая впадина (Sycamore Gap), оно находится в ведении как Национального парка Нортумберленда, так и Национального фонда.

Сообщения о том, что дерево спилено, появились утром 28 сентября. Власти назвали произошедшее "бессмысленным вандализмом", а полиция начала расследование.

"Можем подтвердить, что, к сожалению, знаменитое дерево в Платановой впадине ночью рухнуло. У нас есть основания полагать, что оно было срублено намеренно", – заявили в Национальном парке.

Судя по фото и видео, платан был намеренно и целенаправленно спилен. На его месте остался пень, ствол лежит на остатках стены Адриана.

В июле 2023 года сообщалось, что в Дарницком районе Киева во дворе многоэтажки выросло настоящее банановое дерево.

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