У Чехії заарештовано активи російського олігарха та його сина

У Чехії накладено арешт на місцеві активи російського олігарха Володимира Євтушенкова та його сина Фелікса. Про це повідомляє CT24.

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Як повідомляється, фінансово-аналітичне бюро Чехії заморозило рахунки та права власності кількох фірм, що належать Євтушенкову, які знаходяться в юрисдикції Чехії, зокрема компанії з виробництва електродеталей.

Заарештовано також п'ятизірковий готель-санаторій Savoy Westend у Карлових Варах, який знаходиться у власності Євтушенкова.

Зазначається, що загальна вартість майна олігарха в Карлових Варах становить близько 500 млн крон (близько 18 млн євро).

Чехія запровадила санкції щодо Євтушенкова та його сина 28 червня 2023 року. Як заявив глава МЗС країни Ян Липавський, санкції запроваджено "за систематичну діяльність, що підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Євтушенков є засновником та мажоритарним акціонером холдингу АФК "Система", до якого входить, зокрема, телекомунікаційна компанія МТС, мережа клінік "Медсі", лісопромислова компанія Segezha Group, велика частка в інтернет-магазині Ozon.

Олігарх перебуває під санкціями України, Великої Британії, Австралії.

Концерн "РТІ Системи" Євтушенкова є постачальником Міноборони РФ, виробляє стаціонарні радіолокаційні станції "Вороніж", призначені для виявлення та супроводу балістичних та крилатих ракет та інших аеродинамічних об'єктів. У 2021 році компанія "Кронштадт" (входить до АФК "Система") розпочала серійне виробництво військових безпілотників.

9 грудня 2022 року Кабмін передав до управління Фонду державного майна конфісковані українські активи Євтушенкова.

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