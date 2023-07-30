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В Чехии арестованы активы российского олигарха и его сына

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 19:10
В Чехии арестованы активы российского олигарха и его сына - Фото
Владимир Евтушенков (Фото - Wikipedia)

В Чехии наложен арест на местные активы российского олигарха Владимира Евтушенкова и его сына Феликса. Об этом сообщает CT24.

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Как сообщается, финансово-аналитическое бюро Чехии заморозило счета и права собственности нескольких принадлежащих Евтушенкову фирм, которые находятся в юрисдикции Чехии, в том числе компании по производству электродеталей.

Арестован также пятизвездочный отель-санаторий Savoy Westend в Карловых Варах, который находится в собственности Евтушенкова.

Отмечается, что общая стоимость имущества олигарха в Карловых Варах составляет около 500 млн крон (около 18 млн евро). 

Чехия ввела санкции в отношении Евтушенкова и его сына 28 июня 2023 года. Как заявил глава МИД страны Ян Липавский, санкции введены "за систематическую деятельность, подрывающую или угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Евтушенков является основателем и мажоритарным акционером холдинга АФК "Система", в который входит, в частности, телекоммуникационная компания МТС, сеть клиник "Медси", лесопромышленная компания Segezha Group, большая доля в интернет-магазине Ozon.

Олигарх находится под санкциями Украины, Великобритании, Австралии.

Концерн "РТИ Системы" Евтушенкова является поставщиком Минобороны РФ, производит стационарные радиолокационные станции "Воронеж", предназначенные для обнаружения и сопровождения баллистических и крылатых ракет и других аэродинамических объектов. В 2021 году компания "Кронштадт" (входит в АФК "Система") приступила к серийному производству военных беспилотников.

Сергей Бережной
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