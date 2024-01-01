В Естонії відсьогодні одностатеві пари можуть одружитися: закон набув чинності

Естонський парламент узаконив одностатеві шлюби ще влітку, а з нового року закон набув чинності

Ілюстративне фото - ЕРА

З 1 січня 2024 року в Естонії набув чинності закон, що дозволяє одностатевим парам одружуватися. Парламент країни ухвалив відповідний закон 20 червня – тоді Естонія першою з країн Балтії дозволила одностатеві шлюби.

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Закон передбачає зміну інституту шлюбу таким чином, щоб будь-які фізичні особи, які досягли повноліття, могли одружитися – незалежно від статі.

Крім цього, в Естонії тепер також можна укласти договір про спільне проживання – зареєстрованим партнерам гарантується право виражатися у рішеннях, пов'язаних з їхнім партнером, та отримувати субсидії та пільги, якщо це необхідно.

Також парам, які уклали договір про спільне проживання, надається можливість одруження у спрощеному порядку.

Тепер одностатеві подружні пари в Естонії можуть усиновлювати дітей. Одностатеве подружжя може усиновити дитину одного з подружжя за згодою другого біологічного батька/матері.

При цьому за законом дитина не може мати більше двох батьків. Права та обов'язки, що стосуються дитини, як і раніше, належать насамперед її біологічним батькам.

Естонія стала другою після Словенії країною східної Європи та першою з країн Балтії, де одностатевим парам дозволено одружитися.

18 грудня папа римський Франциск дозволив священникам благословляти одностатеві пари. Однак у Ватикані наголосили, що це не варто пов'язувати з вінчанням чи будь-якими шлюбними обрядами.

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