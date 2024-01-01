В Эстонии с сегодняшнего дня однополые пары могут жениться: закон вступил в силу

Эстонский парламент узаконил однополые браки еще летом, а с нового года закон вступил в силу

Иллюстративное фото - ЕРА

С 1 января 2024 года в Эстонии вступил в силу закон, позволяющим однополым парам вступать в брак. Парламент страны принял соответствующий закон 20 июня – тогда Эстония первой из стран Балтии разрешила однополые браки.

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Закон предусматривает изменение института брака таким образом, чтобы любые физические лица, достигшие совершеннолетия, могли пожениться – независимо от пола.

Кроме этого, в Эстонии теперь также можно заключить договор о совместном проживании – зарегистрированным партнерам гарантируется право выражаться в решениях, связанных с их партнером, и получать субсидии и льготы, если это необходимо.

Также парам, заключившим договор о совместном проживании, предоставляется возможность перехода в брак в упрощенном порядке.

Теперь однополые супружеские пары в Эстонии также могут усыновлять детей. Однополые супруги могут усыновить ребенка одного из супругов с согласия второго биологического отца/матери.

При этом по закону ребенок не может иметь более двух родителей. Права и обязанности, касающиеся ребенка, по-прежнему принадлежат в первую очередь его биологическим родителям.

Эстония стала второй после Словении страной восточной Европы и первой из стран Балтии, где однополым парам разрешено жениться.

18 декабря папа римский Франциск позволил священникам благословлять однополые пары. Однако в Ватикане подчеркнули, что это не стоит связывать с венчанием или какими-либо брачными обрядами.

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