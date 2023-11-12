В Ісландії землетрус, оголошено евакуацію – побоюються виверження вулкана

В Ісландії оголошено надзвичайний стан у зв'язку із землетрусом на півострові Рейк'янес, введено в дію план екстрених заходів. Про це повідомляє Reuters.

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Підземні поштовхи зафіксовані у місті Гріндавік, яке розташоване на півострові Рейк'янес за 40 км від столиці країни, міста Рейк'явік. Через загрозу виверження вулкана оголошено повну евакуацію приблизно 3 000 жителів Гріндавіка.

Ісландська метеорологічна служба опублікувала прогноз, в якому ймовірність виверження в районі вулканічної зони Фаградальсф'ялль найближчими днями оцінена як "висока", причому точне місце можливого виверження заздалегідь встановити неможливо.

Також виверження може початися на дні океану та призвести до катастрофічного підводного вибуху.

За попередні два роки на півострові Рейк'янес відбулися три виверження. До цього сейсмічна зона Фаградальсф'ялль залишалася пасивною понад 6000 років.

14 квітня 2010 року в Ісландії під льодовиком Ейяф'яллайекюле почалося виверження вулкана, через викиди якого довелося зупинити авіасполучення майже у всій Європі.

У жовтні 2023 року новозеландська компанія Whakaari Management Ltd, яка керувала вулканічним островом, визнана винною в тому, що вона не мінімізувала ризики для 22 осіб, які загинули під час виверження вулкана Вайт-Айленд у 2019 році.

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