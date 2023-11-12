В Исландии землетрясение, объявлена эвакуация – опасаются извержения вулкана

В Исландии объявлено чрезвычайное положение в связи с землетрясением на полуострове Рейкьянес, введен в действие план экстренных мер. Об этом сообщает Reuters.

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Подземные толчки зафиксированы в городе Гриндавик, который расположен на полуострове Рейкьянес в 40 км от столицы страны, города Рейкьявик. Из-за угрозы извержения вулкана объявлена полная эвакуация примерно 3 000 жителей Гриндавика.

Исландская метеорологическая служба опубликовала прогноз, в котором вероятность извержения в районе вулканической зоне Фаградальсфьялль в ближайшие дни оценена как "высокая", причем точное место возможного извержения заранее установить невозможно.

Также извержение может начаться на дне океана и привести к катастрофическому подводному взрыву.

За предыдущие два года на полуострове Рейкьянес произошли три извержения. До этого сейсмическая зона Фаградальсфьялль оставалась пассивной более 6000 лет.

14 апреля 2010 года в Исландии под ледником Эйяфьяллайекюле началось извержение вулкана, из-за выбросов которого пришлось остановить авиасообщение почти по всей Европе.

В октябре 2023 года новозеландская компания Whakaari Management Ltd, которая управляла вулканическим островом, признана виновной в том, что она не минимизировала риски для 22 человек, погибших во время извержения вулкана Уайт-Айленд в 2019 году.

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