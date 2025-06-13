В Іспанії, Португалії та Італії одночасно відбудуться протести проти туризму

Барселона (Ілюстративне фото: Depositphotos)

В найпопулярніших туристичних містах Іспанії, Португалії та Італії у неділю, 15 червня, одночасно пройдуть акції протесту проти надмірного туризму. В іспанській Барселоні організатори закликали приносити з собою водяні пістолети, щоб оббризкувати туристів. Про це повідомляє Reuters.

Протести заплановані в Барселоні та семи інших іспанських містах, включно із Гранадою, Пальмою та Ібіцою, у столиці Португалії Лісабоні та італійських містах Венеції, Генуї, Палермо, Мілані та Неаполі.

На думку активістів, масовий туризм змушує жителів туристичних центрів підвищувати вартість життя та засмічує центри міст.

Організатори протестів у Барселоні закликали учасників акції приносити водяні пістолети, щоб оббризкувати туристів на вулиці. Торік активісти вже вдавалися до таких дій, що викликало критику уряду Іспанії та туристичних компаній.

Очікується, що витрати на міжнародні подорожі в Європі цього року зростуть на 11% – до $838 млрд, а Іспанія та Франція будуть серед країн, які отримають рекордну кількість туристів.