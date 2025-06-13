В Испании, Португалии и Италии одновременно состоятся протесты против туризма

Барселона (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В самых популярных туристических городах Испании, Португалии и Италии в воскресенье, 15 июня, одновременно пройдут акции протеста против чрезмерного туризма. В испанской Барселоне организаторы призвали приносить с собой водяные пистолеты, чтобы обрызгивать туристов. Об этом сообщает Reuters.

Протесты запланированы в Барселоне и семи других испанских городах, включая Гранаду, Пальму и Ибицу, в столице Португалии Лиссабоне и итальянских городах Венеции, Генуи, Палермо, Милане и Неаполе.

По мнению активистов, массовый туризм вынуждает жителей туристических центров повышать стоимость жизни и засоряет центры городов.

Организаторы протестов в Барселоне призвали участников акции приносить водяные пистолеты, чтобы обрызгивать туристов на улице. В прошлом году активисты уже предпринимали такие действия, что вызвало критику правительства Испании и туристических компаний.

Ожидается, что расходы на международные поездки в Европе в этом году возрастут на 11% – до $838 млрд, а Испания и Франция будут среди стран, которые получат рекордное количество туристов.