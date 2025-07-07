В Італії зникла українська студентка, яка проходила стажування на одному з курортів

Марія Бугайова (Фото: поліція Бриндізі)

В Італії зникла 18-річна українка Марія Бугайова, яка разом з однокурсниками з Братиславського університету проходила стажування в одному з туристичних закладів префектури Бриндізі. Про це повідомляє Ansa.

Про зникнення дівчини повідомили власники закладу у селищі Медітура, де вона працювала в межах європейського проєкту з Братиславським університетом, у суботу, 5 липня.

Останній раз дівчину бачили напередодні у п'ятницю. Камери спостереження зафіксували, як Марія йшла стежкою у напрямку природного заповідника Торре Гуачето. На ночівлю вона не повернулася.

У кімнаті студентки знайшли її мобільний телефон та паспорт. За словами роботодавців та друзів Марії, вона погано розмовляє італійською і не повідомляла про плани від'їзду.

До пошуків залучені рятувальні служби, правоохоронці та волонтери цивільного захисту. Рятувальники використовують дрони та службових собак.

Батькам дівчинки, які проживають в Україні, було повідомлено про її зникнення, вони постійно інформуються дипломатичними каналами щодо пошукових заходів.