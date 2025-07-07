В Италии пропала украинская студентка, проходившая стажировку на одном из курортов

Мария Бугаева (Фото: полиция Бриндизи)

В Италии пропала 18-летняя украинка Мария Бугаева, которая вместе с однокурсниками из Братиславского университета проходила стажировку в одном из туристических заведений префектуры Бриндизи. Об этом сообщает Ansa.

Об исчезновении девушки сообщили владельцы заведения в поселке Медитура, где она работала в рамках европейского проекта с Братиславским университетом, в субботу, 5 июля.

Девушку в последний раз видели накануне в пятницу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Мария шла по тропе в направлении природного заповедника Торре Гуачето. На ночлег она не вернулась.

В комнате студентки нашли ее мобильный телефон и паспорт. По словам работодателей и друзей Марии, она плохо говорит по-итальянски и не сообщала о планах отъезда.

В поисково-спасательной операции задействованы спасательные службы, правоохранительные органы и волонтеры гражданской защиты. Спасатели используют дроны и служебных собак.

Родителям девочки, проживающим в Украине, было сообщено о ее пропаже, они постоянно информируются через дипломатические каналы о мерах по поиску.