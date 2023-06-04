В Ізраїлі загинули троє прикордонників, підозрюють єгипетських наркоторговців

Рано вранці 3 червня два військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю були знайдені мертвими на кордоні з Єгиптом. Після цього прикордонні патрулі почали перестрілку з невідомим, який відкрив по них вогонь і вбив ще одного військовослужбовця ЦАХАЛ. Про інцидент повідомляє The Times of Israel.

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За даними пресслужби ЦАХАЛ, два військовослужбовці були знайдені вбитими невдовзі після того, як доповіли, що запобігли спробі контрабанди великої партії наркотиків. Після цього прикордонні патрулі почали прочісувати прикордонну зону та потрапили під обстріл з боку невідомого. У перестрілці загинув ще один військовослужбовець Ізраїлю. Терорист також був убитий.

У ЦАХАЛ розслідують обставини того, що сталося, і поки що не готові стверджувати, чи йдеться про теракт чи про помсту за зрив контрабанди наркотиків, і чи існує зв'язок між епізодами вбивств. За даними слідства, вбитий на території Ізраїлю – співробітник поліції Єгипту.

На окремих ділянках кордону активно діють контрабандисти, які перекидають товар для одержувачів в Ізраїлі з боку Єгипту через суцільні прикордонні загородження та регулярно відкривають вогонь, якщо потрапляють у поле зору патрулів.

Пресслужба Армії Єгипту опублікувала офіційний звіт про інцидент, в якому сказано, що співробітник єгипетських служб безпеки вів переслідування наркоторговців, під час якого перейшов кордон, що призвело до перестрілки та загибелі трьох ізраїльських військовослужбовців, а сам співробітник єгипетських служб безпеки був убитий.

Командувач Південним військовим округом Ізраїлю генерал-майор Еліезер Толедано на брифінгу заявив, що подія розглядається як терористичний інцидент.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав убивство солдатів співробітником єгипетських спецслужб терактом і зажадав від Єгипту "повноцінної співпраці" у розслідуванні, повідомляє Reuters. "Ізраїль передав єгипетському уряду чіткий сигнал. Ми очікуємо, що спільне розслідування буде вичерпним та ретельним", – сказав Нетаньяху.

5 травня 2023 року міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Іран накопичив достатньо матеріалу для створення п'яти ядерних бомб.

У ніч проти 9 травня ЦАХАЛ провів у секторі Газа антитерористичну операцію "Щит і стріла", під час якої ліквідував трьох лідерів "Бригад Аль-Кудса" (військове крило "Ісламського джихаду"), відповідальних за теракти та обстріли ізраїльської території. У відповідь палестинські бойовики розпочали ракетні обстріли території Ізраїлю, за даними на 12 травня було випущено 937 ракет , з яких 296 ракет, які загрожували населеним пунктам, були перехоплені системою ПРО "Залізний купол" з ефективністю перехоплення 91%.

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