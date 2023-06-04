В Израиле погибли три пограничника, подозревают египетских наркоторговцев

Рано утром 3 июня два военнослужащие Армии обороны Израиля были найдены мертвыми на границе с Египтом. После этого пограничные патрули вступили в перестрелку с неизвестным, который открыл по ним огонь и убил еще одного военнослужащего ЦАХАЛ. Об инциденте сообщает The Times of Israel.

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По данным пресс-службы ЦАХАЛ, военнослужащий и военнослужащая были найдены убитыми вскоре после того, как доложили, что пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков. После этого пограничные патрули начали прочесывать приграничную зону и попали под обстрел со стороны неизвестного. В перестрелке погиб еще один военнослужащий Израиля. Террорист также был убит.

В ЦАХАЛ расследуют обстоятельства происшедшего и пока не готовы утверждать, идет ли речь о теракте или о мести за срыв контрабанды наркотиков, и существует ли связь между эпизодами убийств. По данным следствия, убитый на территории Израиля – сотрудник полиции Египта.

На отдельных участках границы активно действуют контрабандисты, которые перебрасывают товар для получателей в Израиле со стороны Египта через сплошные пограничные заграждения и регулярно открывают огонь, если попадают в поле зрения патрулей.

Пресс-служба Армии Египта опубликовала официальный отчет об инциденте, в котором сказано, что сотрудник египетских служб безопасности вел преследование наркоторговцев, во время которого перешел границу, что привело к перестрелке и гибели троих израильских военнослужащих, а сам сотрудник египетских служб безопасности был убит.

Командующий Южным военным округом Израиля генерал-майор Элиэзер Толедано на брифинге заявил, что происшедшее рассматривается как террористический инцидент.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал убийство солдат сотрудником египетских спецслужб терактом и потребовал от Египта "полноценного сотрудничества" в расследовании, сообщает Reuters. "Израиль передал египетскому правительству четкий сигнал. Мы ожидаем, что совместное расследование будет исчерпывающим и тщательным", – сказал Нетаньяху.

5 мая 2023 года министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Иран накопил достаточно материала для создания пяти ядерных бомб.

В ночь на 9 мая ЦАХАЛ провел в секторе Газа антитеррористическую операцию "Щит и стрела", в ходе которой ликвидировал трех лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрелы израильской территории. В ответ палестинские боевики начали ракетные обстрелы территории Израиля, по данным на 12 мая были выпущены 937 ракет, из которых 296 ракет, которые угрожали населенным пунктам, были перехвачены системой ПРО "Железный купол", с эффективностью перехвата 91%.

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