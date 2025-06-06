У Латвії проти депутата Сейму розпочали адміністративний процес за російську мову
Центр державної мови Латвії розпочне адміністративний процес щодо депутата партії "За стабільність" Олексія Росликова, який виступив з трибуни Сейму російською в порушення регламенту та показав непристойний жест іншим депутатам. Про це повідомляє Delfi.
Як заявила директорка центру Інесе Мухка, Росликов продемонстрував відверту неповагу до латиської мови як єдиної державної мови й зневажливо відгукнувся про її роль у латвійському суспільстві.
"Це ставить під загрозу згуртованість суспільства та дотримання основних цінностей держави, що є неприпустимим, особливо в поточних геополітичних умовах", – сказала вона.
Мухка наголосила, що поведінка депутата "політично та морально неприйнятна", а також розцінюється як усвідомлений підрив закріпленого у Конституції статусу латиської мови як основи держави.
На її думку, цей випадок має бути розслідуваний, а депутата покарано "з максимальною суворістю, передбаченою законом".
Своєю чергою, керівник парламентської фракції "Нової Єдності" Едмундс Юревіцс звернувся щодо Росликова до комісії Сейму з мандатів, етики та заяв, а депутати опозиційного "Об'єднаного списку" – до поліції.
Напередодні Росликов взяв слово в парламентських дебатах щодо декларації "Про усунення наслідків русифікації" та виступив з трибуни Сейму російською, що є порушенням регламенту парламенту.
Він заявив, що в Латвії значна частина населення у побуті розмовляє російською, і дорікнув депутатам, що вони готові створити для російськомовних "закриті зони або закон, згідно з яким російськомовні не зможуть називати свою дитину певним ім'ям, бо воно російське".
Наприкінці виступу Росликов заявив, що "нас більше, і російська мова – наша мова!", після чого показав непристойний жест.
Сеймом було ухвалено рішення усунути його від участі в засіданні та виставити з зали.
Saeima skata @VL_TBLNNK iesniegto deklarāciju par PSRS rusifikāciju un divvalodības novēršanu.— Artūrs Butāns (@ArtursButans) June 5, 2025
Izcils brīdis, lai kāds krievs publiski nosodītu okupāciju un cienītu valsts valodu.
Bet tā vietā ir Rosļikovs, kuru izraidīja no zāles par vatņika cienīgu uzvedību. pic.twitter.com/hk2XHZABYd
- 2 червня стало відомо, що Латвія забороняє вʼїзд деяким громадянам Росії, які володіють нерухомістю поблизу стратегічно важливих об'єктів.