У Латвії проти депутата Сейму розпочали адміністративний процес за російську мову

Також колеги депутата звернулися до парламентської комісії з етики та поліції

Олексій Росликов (Фото: Aleksejs Roslikovs)

Центр державної мови Латвії розпочне адміністративний процес щодо депутата партії "За стабільність" Олексія Росликова, який виступив з трибуни Сейму російською в порушення регламенту та показав непристойний жест іншим депутатам. Про це повідомляє Delfi.

Як заявила директорка центру Інесе Мухка, Росликов продемонстрував відверту неповагу до латиської мови як єдиної державної мови й зневажливо відгукнувся про її роль у латвійському суспільстві.

"Це ставить під загрозу згуртованість суспільства та дотримання основних цінностей держави, що є неприпустимим, особливо в поточних геополітичних умовах", – сказала вона.

Мухка наголосила, що поведінка депутата "політично та морально неприйнятна", а також розцінюється як усвідомлений підрив закріпленого у Конституції статусу латиської мови як основи держави.

На її думку, цей випадок має бути розслідуваний, а депутата покарано "з максимальною суворістю, передбаченою законом".

Своєю чергою, керівник парламентської фракції "Нової Єдності" Едмундс Юревіцс звернувся щодо Росликова до комісії Сейму з мандатів, етики та заяв, а депутати опозиційного "Об'єднаного списку" – до поліції.

Напередодні Росликов взяв слово в парламентських дебатах щодо декларації "Про усунення наслідків русифікації" та виступив з трибуни Сейму російською, що є порушенням регламенту парламенту.

Він заявив, що в Латвії значна частина населення у побуті розмовляє російською, і дорікнув депутатам, що вони готові створити для російськомовних "закриті зони або закон, згідно з яким російськомовні не зможуть називати свою дитину певним ім'ям, бо воно російське".

Наприкінці виступу Росликов заявив, що "нас більше, і російська мова – наша мова!", після чого показав непристойний жест.

Сеймом було ухвалено рішення усунути його від участі в засіданні та виставити з зали.

Saeima skata ⁦⁦⁦@VL_TBLNNK⁩ iesniegto deklarāciju par PSRS rusifikāciju un divvalodības novēršanu.



Izcils brīdis, lai kāds krievs publiski nosodītu okupāciju un cienītu valsts valodu.



Bet tā vietā ir Rosļikovs, kuru izraidīja no zāles par vatņika cienīgu uzvedību. pic.twitter.com/hk2XHZABYd — Artūrs Butāns (@ArtursButans) June 5, 2025