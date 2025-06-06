В Латвии против депутата Сейма начали административный процесс за русский язык

Также коллеги депутата обратились в парламентскую комиссию по этике и в полицию

Алексей Росликов (Фото: Aleksejs Roslikovs)

Центр государственного языка Латвии приступит к административному процессу в отношении депутата партии "За стабильность" Алексея Росликова, который выступил с трибуны Сейма на русском в нарушение регламента и показал неприличный жест другим депутатам. Об этом сообщает Delfi.

Как заявила директор центра Инессе Мухка, Росликов продемонстрировал откровенное неуважение к латышскому языку как единому государственному языку и пренебрежительно отозвался о его роли в латвийском обществе.

"Это ставит под угрозу сплоченность общества и соблюдение основных ценностей государства, что недопустимо, особенно в текущих геополитических условиях", – сказала она.

Мухка отметила, что поведение депутата "политически и морально неприемлемо", а также расценивается как осознанный подрыв закрепленного в Конституции статуса латышского языка как основы государства.

По ее мнению, этот случай должен быть расследован, а депутат наказан "с максимальной строгостью, предусмотренной законом".

В свою очередь, руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс обратился относительно Росликова в комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям, а депутаты оппозиционного "Объединенного списка" – в полицию.

Накануне Росликов взял слово в парламентских дебатах по поводу декларации "Об устранении последствий русификации" и выступил с трибуны Сейма на русском, что является нарушением регламента парламента.

Он заявил, что в Латвии значительная часть населения в быту разговаривает на русском, и упрекнул депутатов в том, что они готовы создать для русскоязычных "закрытые зоны или закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское".

В конце выступления Росликов заявил, что "нас больше, и русский язык – наш язык!", после чего показал неприличный жест.

Сеймом было принято решение отстранить его от участия в заседании и выставить из зала.

Saeima skata @VL_TBLNNK iesniegto deklarāciju par PSRS rusifikāciju un divvalodības novēršanu.



Izcils brīdis, lai kāds krievs publiski nosodītu okupāciju un cienītu valsts valodu.



Bet tā vietā ir Rosļikovs, kuru izraidīja no zāles par vatņika cienīgu uzvedību. pic.twitter.com/hk2XHZABYd — Artūrs Butāns (@ArtursButans) June 5, 2025