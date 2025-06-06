В Латвии против депутата Сейма начали административный процесс за русский язык
Центр государственного языка Латвии приступит к административному процессу в отношении депутата партии "За стабильность" Алексея Росликова, который выступил с трибуны Сейма на русском в нарушение регламента и показал неприличный жест другим депутатам. Об этом сообщает Delfi.
Как заявила директор центра Инессе Мухка, Росликов продемонстрировал откровенное неуважение к латышскому языку как единому государственному языку и пренебрежительно отозвался о его роли в латвийском обществе.
"Это ставит под угрозу сплоченность общества и соблюдение основных ценностей государства, что недопустимо, особенно в текущих геополитических условиях", – сказала она.
Мухка отметила, что поведение депутата "политически и морально неприемлемо", а также расценивается как осознанный подрыв закрепленного в Конституции статуса латышского языка как основы государства.
По ее мнению, этот случай должен быть расследован, а депутат наказан "с максимальной строгостью, предусмотренной законом".
В свою очередь, руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс обратился относительно Росликова в комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям, а депутаты оппозиционного "Объединенного списка" – в полицию.
Накануне Росликов взял слово в парламентских дебатах по поводу декларации "Об устранении последствий русификации" и выступил с трибуны Сейма на русском, что является нарушением регламента парламента.
Он заявил, что в Латвии значительная часть населения в быту разговаривает на русском, и упрекнул депутатов в том, что они готовы создать для русскоязычных "закрытые зоны или закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское".
В конце выступления Росликов заявил, что "нас больше, и русский язык – наш язык!", после чего показал неприличный жест.
Сеймом было принято решение отстранить его от участия в заседании и выставить из зала.
Saeima skata @VL_TBLNNK iesniegto deklarāciju par PSRS rusifikāciju un divvalodības novēršanu.— Artūrs Butāns (@ArtursButans) June 5, 2025
Izcils brīdis, lai kāds krievs publiski nosodītu okupāciju un cienītu valsts valodu.
Bet tā vietā ir Rosļikovs, kuru izraidīja no zāles par vatņika cienīgu uzvedību. pic.twitter.com/hk2XHZABYd
- 2 июня стало известно, что Латвия запрещает въезд некоторым гражданам России, владеющим недвижимостью вблизи стратегически важных объектов.