В Латвии против депутата Сейма начали административный процесс за русский язык
Алексей Росликов (Фото: Aleksejs Roslikovs)

Центр государственного языка Латвии приступит к административному процессу в отношении депутата партии "За стабильность" Алексея Росликова, который выступил с трибуны Сейма на русском в нарушение регламента и показал неприличный жест другим депутатам. Об этом сообщает Delfi.

Как заявила директор центра Инессе Мухка, Росликов продемонстрировал откровенное неуважение к латышскому языку как единому государственному языку и пренебрежительно отозвался о его роли в латвийском обществе.

"Это ставит под угрозу сплоченность общества и соблюдение основных ценностей государства, что недопустимо, особенно в текущих геополитических условиях", – сказала она.

Мухка отметила, что поведение депутата "политически и морально неприемлемо", а также расценивается как осознанный подрыв закрепленного в Конституции статуса латышского языка как основы государства.

По ее мнению, этот случай должен быть расследован, а депутат наказан "с максимальной строгостью, предусмотренной законом".

В свою очередь, руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс обратился относительно Росликова в комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям, а депутаты оппозиционного "Объединенного списка" – в полицию.

Накануне Росликов взял слово в парламентских дебатах по поводу декларации "Об устранении последствий русификации" и выступил с трибуны Сейма на русском, что является нарушением регламента парламента.

Он заявил, что в Латвии значительная часть населения в быту разговаривает на русском, и упрекнул депутатов в том, что они готовы создать для русскоязычных "закрытые зоны или закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское".

В конце выступления Росликов заявил, что "нас больше, и русский язык – наш язык!", после чего показал неприличный жест.

Сеймом было принято решение отстранить его от участия в заседании и выставить из зала.

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