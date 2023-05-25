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У Молдові розпочинаються спільні з НАТО військові навчання з протиповітряної оборони

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 13:14
У Молдові розпочинаються спільні з НАТО військові навчання з протиповітряної оборони - Фото
Фото - Facebook Ministerul Apărării al Republicii Moldova

З 25 травня до 2 червня у Молдові вперше пройдуть спільні з країнами НАТО військові навчання з протиповітряної оборони. Про це повідомляє Міноборони Молдови.

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У навчаннях Bastion Aerian–2023 (Повітряний бастіон-2023) крім військовослужбовців Молдови візьмуть участь військові та військова техніка Франції, Великої Британії, Румунії та США. Метою навчань заявлено підготовку до забезпечення заходів безпеки під час саміту Європейського політичного співтовариства, який відбудеться у Молдові 1 та 2 червня.

У повідомленні міністерства йдеться, що "навчання є частиною скоординованих зусиль органів національної безпеки та оборони, які необхідні для безперешкодного проведення саміту Європейського політичного співтовариства та підтримки заходів безпеки на всій території нашої країни під час цього заходу".

Міноборони також попередило щодо переміщення країною військової техніки у зв'язку з навчаннями.

У саміті Європейської політичної спільноти планують взяти участь 47 президентів та прем'єр-міністрів, а також глави загальноєвропейських структур.

Читайте також: Президентка Молдови: Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні

Сергій Бережний
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