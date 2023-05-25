У Молдові розпочинаються спільні з НАТО військові навчання з протиповітряної оборони

З 25 травня до 2 червня у Молдові вперше пройдуть спільні з країнами НАТО військові навчання з протиповітряної оборони. Про це повідомляє Міноборони Молдови.

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У навчаннях Bastion Aerian–2023 (Повітряний бастіон-2023) крім військовослужбовців Молдови візьмуть участь військові та військова техніка Франції, Великої Британії, Румунії та США. Метою навчань заявлено підготовку до забезпечення заходів безпеки під час саміту Європейського політичного співтовариства, який відбудеться у Молдові 1 та 2 червня.

У повідомленні міністерства йдеться, що "навчання є частиною скоординованих зусиль органів національної безпеки та оборони, які необхідні для безперешкодного проведення саміту Європейського політичного співтовариства та підтримки заходів безпеки на всій території нашої країни під час цього заходу".

Міноборони також попередило щодо переміщення країною військової техніки у зв'язку з навчаннями.

У саміті Європейської політичної спільноти планують взяти участь 47 президентів та прем'єр-міністрів, а також глави загальноєвропейських структур.

14 січня 2023 року після масованого російського ракетного обстрілу України в Молдові виявили в районі прикордонного сектору Ларга залишки ракети. 19 січня президентка Молдови Мая Санду закликала союзників посилити можливості молдавської ППО.

З 8 до 18 травня 2023 року в Румунії проходили навчання Сил спеціальних операцій НАТО JUST 23.

18 травня прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Молдова позбавилася залежності від російського газу після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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