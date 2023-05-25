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В Молдове начинаются совместные с НАТО военные учения по противовоздушной обороне

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 13:14
В Молдове начинаются совместные с НАТО военные учения по противовоздушной обороне - Фото
Фото - Facebook Ministerul Apărării al Republicii Moldova

С 25 мая по 2 июня в Молдове впервые пройдут совместные со странами НАТО военные учения по противовоздушной обороне. Об этом сообщает Минобороны Молдовы. 

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В учениях Bastion Aerian-2023 (Воздушный бастион-2023), помимо военнослужащих Молдовы, примут участие военные и военная техника Франции, Великобритании, Румынии и США. Целью учений заявлена подготовка к обеспечению мер безопасности во время саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Молдове 1 и 2 июня. 

В сообщении министерства говорится, что "учения являются частью скоординированных усилий органов национальной безопасности и обороны, которые необходимы для беспрепятственного проведения саммита Европейского политического сообщества и поддержания мер безопасности на всей территории нашей страны во время этого мероприятия".

Минобороны также предупредило о перемещении по стране военной техники в связи с учениями. 

В саммите Европейского политического сообщества планируют принять участие 47 президентов и премьер-министров, а также главы общеевропейских структур.

  • 18 мая премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Молдова избавилась от зависимости от российского газа после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. 

Читайте также: Президент Молдовы: Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине

Сергей Бережной
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