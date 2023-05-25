В Молдове начинаются совместные с НАТО военные учения по противовоздушной обороне

С 25 мая по 2 июня в Молдове впервые пройдут совместные со странами НАТО военные учения по противовоздушной обороне. Об этом сообщает Минобороны Молдовы.

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В учениях Bastion Aerian-2023 (Воздушный бастион-2023), помимо военнослужащих Молдовы, примут участие военные и военная техника Франции, Великобритании, Румынии и США. Целью учений заявлена подготовка к обеспечению мер безопасности во время саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Молдове 1 и 2 июня.

В сообщении министерства говорится, что "учения являются частью скоординированных усилий органов национальной безопасности и обороны, которые необходимы для беспрепятственного проведения саммита Европейского политического сообщества и поддержания мер безопасности на всей территории нашей страны во время этого мероприятия".

Минобороны также предупредило о перемещении по стране военной техники в связи с учениями.

В саммите Европейского политического сообщества планируют принять участие 47 президентов и премьер-министров, а также главы общеевропейских структур.

14 января 2023 года после массированного российского ракетного обстрела Украины в Молдове обнаружили в районе пограничного сектора Ларга остатки ракеты. 19 января президент Молдовы Майя Санду призвала союзников усилить возможности молдавской ПВО.

С 8 по 18 мая 2023 года в Румынии проходили учения Сил специальных операций НАТО JUST 23.

18 мая премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Молдова избавилась от зависимости от российского газа после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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