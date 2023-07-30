RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Пакистані вибух на мітингу, повідомляють про 40 загиблих – Sky News

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 17:45
У Пакистані вибух на мітингу, повідомляють про 40 загиблих – Sky News - Фото
Рятувальники з постраждалим від вибуху у Пакистані (Фото - EPA)

Близько 40 людей загинули у Пакистані під час вибуху на мітингу прихильників однієї з керівних партій. Про це повідомляє Sky News.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Місцеві чиновники сказали медіа, що вибух стався на околиці міста Хара, столиці округу Баджур провінції Хайбер-Пахтунхва (межує з Афганістаном),  щонайменше 40 людей загинули.

Бомба вибухнула на заході, який проводили прихильники Маулани Фазлура Рехмана, ісламського лідера, який очолює партію Джаміат Улема-і-Іслам. Партія входить до коаліційного уряду Пакистану.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
вибухпакистанзагиблі
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 