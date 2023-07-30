У Пакистані вибух на мітингу, повідомляють про 40 загиблих – Sky News

Близько 40 людей загинули у Пакистані під час вибуху на мітингу прихильників однієї з керівних партій. Про це повідомляє Sky News.

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Місцеві чиновники сказали медіа, що вибух стався на околиці міста Хара, столиці округу Баджур провінції Хайбер-Пахтунхва (межує з Афганістаном), щонайменше 40 людей загинули.

Бомба вибухнула на заході, який проводили прихильники Маулани Фазлура Рехмана, ісламського лідера, який очолює партію Джаміат Улема-і-Іслам. Партія входить до коаліційного уряду Пакистану.

У квітні 2023 року індійське видання Economic Times із посиланням на власні джерела заявило, що Пакистан відправить до України 230 контейнерів із військовим спорядженням. Згодом стало відомо, що Пакистан нібито готується надати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Anza Mark-II.

12 червня до порту Карачі в Пакистані прибула перша в історії партія сирої нафти з Росії.

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