В Пакистане взрыв на митинге, сообщают о 40 погибших – Sky News
30.07.2023, 17:45
Спасатели с пострадавшим от взрыва в Пакистане (Фото - EPA)
Около 40 человек погибли в Пакистане при взрыве на митинге сторонников одной из правящих партий. Об этом сообщает Sky News.
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Местные чиновники сказали медиа, что взрыв произошел на окраине города Хара, столицы округа Баджур провинции Хайбер-Пахтунхва (граничит с Афганистаном), и что по меньшей мере 40 человек погибли.
Бомба взорвалась на мероприятии, которое проводили сторонники Мауланы Фазлура Рехмана, исламского лидера, который возглавляет партию Джамиат Улема-и-Ислам. Партия входит в коалиционное правительство Пакистана.
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