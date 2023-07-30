В Пакистане взрыв на митинге, сообщают о 40 погибших – Sky News

Около 40 человек погибли в Пакистане при взрыве на митинге сторонников одной из правящих партий. Об этом сообщает Sky News.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Местные чиновники сказали медиа, что взрыв произошел на окраине города Хара, столицы округа Баджур провинции Хайбер-Пахтунхва (граничит с Афганистаном), и что по меньшей мере 40 человек погибли.

Бомба взорвалась на мероприятии, которое проводили сторонники Мауланы Фазлура Рехмана, исламского лидера, который возглавляет партию Джамиат Улема-и-Ислам. Партия входит в коалиционное правительство Пакистана.

В апреле 2023 года индийское издание Economic Times со ссылкой на собственные источники заявило, что Пакистан отправит в Украину 230 контейнеров с военным снаряжением. Позже стало известно, что Пакистан якобы готовится предоставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II.

12 июня в порт Карачи в Пакистане прибыла первая в истории партия сырой нефти из России.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.