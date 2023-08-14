У Росії сталися вибухи на нафтовому родовищі: є загиблі та постраждалі

У Росії сталися вибухи на Талінському нафтовому родовищі, внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Про це повідомляють російські пропагандисти.

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Telegram-канал 112 повідомив про НП на Талінському родовищі з посиланням на одного з робітників, який чув два сильні вибухи, потім побачив пожежу і кількох палаючих людей, які тікали від кар'єру.

За даними 112, зараз на місці НП палають кілька автомобілів та лісовий масив.

Пропагандистський ресурс ТАСС написав із посиланням на джерело в Няганській окружній лікарні, що після вибухів на родовищі в Ханти-Мансійському автономному окрузі чотири особи перебувають у важкому стані.

"До нас везуть чотирьох постраждалих із родовища. Усі важкі. Попередньо, 70% опіку", – сказав співрозмовник пропагандистів РФ.

Пізніше від місцевої влади стало відомо, що постраждалих вже п'ятеро.

Пропагандисти РФ з РИА Новости повідомили з посиланням на джерело в мерії, що дві людини загинули під час вибуху на нафтовому родовищі в Югрі.

Ціна російської нафти з середини липня перевищила граничний поріг $60 за барель, встановлений G7 в рамках санкції проти Росії. У Мінфіні США кажуть, що це нормально і санкції нібито все одно працюють.

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