В России произошли взрывы на Талинском нефтяном месторождении, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщают российские пропагандисты.

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Telegram-канал 112 сообщил о ЧП на Талинском месторождении со ссылкой на одного из рабочих, который слышал два сильных взрыва, затем увидел пожар и нескольких горящих людей, которые убегали от карьера.

По данным 112, сейчас на месте ЧП полыхают несколько автомобилей и лесной массив.

Пропагандистский ресурс ТАСС написал со ссылкой на источник в Няганской окружной больнице, что после взрывов на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

"К нам везут четырех пострадавших с месторождения. Все тяжелые. Предварительно, 70% ожога", – сказал собеседник пропагандистов РФ.

Позднее от местных властей стало известно, что пострадавших уже пятеро.

Пропагандисты РФ из РИА Новости сообщили со ссылкой на источник в мэрии, что два человека погибли при взрыве на нефтяном месторождении в Югре.

Цена российской нефти с середины июля превысила предельный порог $60 за баррель, установленный G7 в рамках санкции против России. В Минфине США говорят, что это нормально, и санкции якобы все равно работают.

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