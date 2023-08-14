UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России произошли взрывы на нефтяном месторождении: есть погибшие и пострадавшие

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 22:32
В России произошли взрывы на нефтяном месторождении: есть погибшие и пострадавшие - Фото
Фото - Wikipedia.org

В России произошли взрывы на Талинском нефтяном месторождении, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Telegram-канал 112 сообщил о ЧП на Талинском месторождении со ссылкой на одного из рабочих, который слышал два сильных взрыва, затем увидел пожар и нескольких горящих людей, которые убегали от карьера.

По данным 112, сейчас на месте ЧП полыхают несколько автомобилей и лесной массив.

Пропагандистский ресурс ТАСС написал со ссылкой на источник в Няганской окружной больнице, что после взрывов на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

"К нам везут четырех пострадавших с месторождения. Все тяжелые. Предварительно, 70% ожога", – сказал собеседник пропагандистов РФ.

Позднее от местных властей стало известно, что пострадавших уже пятеро.

Пропагандисты РФ из РИА Новости сообщили со ссылкой на источник в мэрии, что два человека погибли при взрыве на нефтяном месторождении в Югре.

  • Цена российской нефти с середины июля превысила предельный порог $60 за баррель, установленный G7 в рамках санкции против России. В Минфине США говорят, что это нормально, и санкции якобы все равно работают.

Читайте также: "Для Украины есть еще много целей". Что дает атака на Новороссийск и корабль ВМС РФ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нефтьвзрывюгра
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 