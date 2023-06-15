У Румунії змінився уряд, новим прем'єром став Марчел Чолаку
15.06.2023, 21:01
Марчел Чолаку (фото – EPA)
Парламент Румунії вручив повноваження прем'єр-міністра та право формування уряду лідеру соціал-демократичної партії Марчелу Чолаку. Про це повідомляє Digi24.ro.
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Чолаку очолив уряд країни в ході планової ротації контролю за виконавчою владою в межах панівної двопартійної коаліції.
За обрання Чолаку проголосували 290 депутатів парламенту, проти виступили 95.
Парламент також затвердив склад нового уряду, в якому пост міністра закордонних справ отримала Луміниця Одобеску, колишній постійний представник Румунії при Євросоюзі.
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