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У Румунії змінився уряд, новим прем'єром став Марчел Чолаку

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 21:01
У Румунії змінився уряд, новим прем'єром став Марчел Чолаку - Фото
Марчел Чолаку (фото – EPA)

Парламент Румунії вручив повноваження прем'єр-міністра та право формування уряду лідеру соціал-демократичної партії Марчелу Чолаку. Про це повідомляє Digi24.ro.

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Чолаку очолив уряд країни в ході планової ротації контролю за виконавчою владою в межах панівної двопартійної коаліції.

За обрання Чолаку проголосували 290 депутатів парламенту, проти виступили 95.

Парламент також затвердив склад нового уряду, в якому пост міністра закордонних справ отримала Луміниця Одобеску, колишній постійний представник Румунії при Євросоюзі.

Сергій Бережний
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