RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У СДПН вирішили відсвяткувати 60-річчя партійного стажу друга Путіна Шредера

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 14:14
У СДПН вирішили відсвяткувати 60-річчя партійного стажу друга Путіна Шредера - Фото
Шредер та Путін (Фото - EPA)

У Соціал-демократичній партії Німеччини вирішили відсвяткувати 60-річчя партійного стажу Герхарда Шредера, колишнього канцлера ФРН та друга російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Stern.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як стверджує видання, ганноверське відділення СДПН "після довгих суперечок" вирішило влаштувати урочистий вечір на честь 60-х роковин вступу Шредера до партії.

Скромні партійні урочистості на 50 осіб заплановано на 27 жовтня. Передбачається, що будуть запрошені близькі друзі Шредера та члени його уряду, очікуються вітальні промови партійних лідерів.

Видання зазначає, що місцевий партійний осередок довго не міг дійти єдиної думки про святкування з огляду на тісну дружбу Шредера з російським диктатором Путіним та його відмову засудити вторгнення РФ в Україну.

У серпні 2022 року спеціальна комісія СДПН розглядала можливість виключення Шредера з партії або засудження його позиції, але не знайшла для цього підстав.

Соціал-демократична партія входить до керівної коаліції Німеччини, її членом є канцлер Олаф Шольц.

  • 24 квітня 2022 року Шредер заявив, що не вважає правильним дистанціюватися від Путіна.
  • У травні бюджетний комітет Бундестагу вирішив закрити фінансування бюро Шредера з федерального бюджету.
  • 10 липня Шредер заявив, що має намір підтримувати зв'язок із Путіним, попри агресивну війну РФ проти України.
Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НімеччинаГерхард Шредерсдпндруг путіна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 