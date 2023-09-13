У СДПН вирішили відсвяткувати 60-річчя партійного стажу друга Путіна Шредера

У Соціал-демократичній партії Німеччини вирішили відсвяткувати 60-річчя партійного стажу Герхарда Шредера, колишнього канцлера ФРН та друга російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Stern.

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Як стверджує видання, ганноверське відділення СДПН "після довгих суперечок" вирішило влаштувати урочистий вечір на честь 60-х роковин вступу Шредера до партії.

Скромні партійні урочистості на 50 осіб заплановано на 27 жовтня. Передбачається, що будуть запрошені близькі друзі Шредера та члени його уряду, очікуються вітальні промови партійних лідерів.

Видання зазначає, що місцевий партійний осередок довго не міг дійти єдиної думки про святкування з огляду на тісну дружбу Шредера з російським диктатором Путіним та його відмову засудити вторгнення РФ в Україну.

У серпні 2022 року спеціальна комісія СДПН розглядала можливість виключення Шредера з партії або засудження його позиції, але не знайшла для цього підстав.

Соціал-демократична партія входить до керівної коаліції Німеччини, її членом є канцлер Олаф Шольц.

24 квітня 2022 року Шредер заявив, що не вважає правильним дистанціюватися від Путіна.

У травні бюджетний комітет Бундестагу вирішив закрити фінансування бюро Шредера з федерального бюджету.

10 липня Шредер заявив, що має намір підтримувати зв'язок із Путіним, попри агресивну війну РФ проти України.

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