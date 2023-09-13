UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В СДПГ решили отпраздновать 60-летие партийного стажа друга Путина Шредера

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 14:14
В СДПГ решили отпраздновать 60-летие партийного стажа друга Путина Шредера - Фото
Шредер и Путин (Фото - EPA)

В Социал-демократической партии Германии решили отпраздновать 60-летие партийного стажа Герхарда Шредера, бывшего канцлера ФРГ и друга российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Stern.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как утверждает издание, ганноверское отделение СДПГ "после долгих споров" решило устроить торжественный вечер в честь 60-й годовщины вступления Шредера в партию.

Скромные партийные торжества на 50 человек намечены на 27 октября. Предполагается, что будут приглашены близкие друзья Шредера и члены его правительства, ожидаются приветственные речи партийных лидеров.

Издание отмечает, что местная партийная ячейка долго не могла прийти к единому мнению о праздновании, учитывая тесную дружбу Шредера с российским диктатором Путиным и его отказ осудить вторжение РФ в Украину. 

В августе 2022 года специальная комиссия СДПГ рассматривала возможность исключения Шредера из партии или осуждения его позиции, но не нашла для этого оснований.

Социал-демократическая партия входит в правящую коалицию Германии, ее членом является канцлер Олаф Шольц.

  • 24 апреля 2022 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от Путина. 
  • В мае бюджетный комитет Бундестага принял решение закрыть финансирование бюро Шредера из федерального бюджета. 
  • 10 июля Шредер заявил, что намерен поддерживать связь с Путиным, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
друг ПутинаГерхард ШредерГерманиясдпг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 