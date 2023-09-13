В СДПГ решили отпраздновать 60-летие партийного стажа друга Путина Шредера

В Социал-демократической партии Германии решили отпраздновать 60-летие партийного стажа Герхарда Шредера, бывшего канцлера ФРГ и друга российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Stern.

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Как утверждает издание, ганноверское отделение СДПГ "после долгих споров" решило устроить торжественный вечер в честь 60-й годовщины вступления Шредера в партию.

Скромные партийные торжества на 50 человек намечены на 27 октября. Предполагается, что будут приглашены близкие друзья Шредера и члены его правительства, ожидаются приветственные речи партийных лидеров.

Издание отмечает, что местная партийная ячейка долго не могла прийти к единому мнению о праздновании, учитывая тесную дружбу Шредера с российским диктатором Путиным и его отказ осудить вторжение РФ в Украину.

В августе 2022 года специальная комиссия СДПГ рассматривала возможность исключения Шредера из партии или осуждения его позиции, но не нашла для этого оснований.

Социал-демократическая партия входит в правящую коалицию Германии, ее членом является канцлер Олаф Шольц.

24 апреля 2022 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от Путина.

В мае бюджетный комитет Бундестага принял решение закрыть финансирование бюро Шредера из федерального бюджета.

10 июля Шредер заявил, что намерен поддерживать связь с Путиным, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины.

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